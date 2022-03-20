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Camiye sığınan Türklerin durumu nasıl?

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Giriş: 20.03.2022 15:51
Rus ordusu Mariupol'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı bugün. O bölgede tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşları da var. Bölgede neler oluyor? Türklerin durumu nasıl? Odessa'da bulunan Sultan Süleyman Camii Derneği Başkanı İsmail Hacıoğlu, son gelişmeleri aktardı. Hacıoğlu, "Camide az sayıda kişi kaldı, çoğu sığınaklara gitti." ifadelerini kullandı.
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Camiye sığınan Türklerin durumu nasıl?
Camiye sığınan Türklerin durumu nasıl?
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