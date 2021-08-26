Kanada'da bir çiftçi mısır tarlasının içine devasa büyüklükte bir labirent inşa etti. Böylece mısır tarlası tarımın yanı sıra, ziyaretçiler için bir eğlence alanı olarak da kullanılıyor.

Bu mısır tarlasına giren içinde kayboluyor. Tarladan çıkabilmek içinse labirentin çıkışını bulmak gerekiyor. Görüntülerin adresi Kanada. Bir çiftçi mısır tarlasının içine devasa bir labirent inşa etti. Karmaşık bir düzeni olan bu labirent, eğlenmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Böylece mısır tarlası tarımın yanı sıra ziyaretçilerin girebildiği bir eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Labirentin içinde kaybolmayı önleyebilmek için bazı noktalara yön gösteren tabelalar da yerleştirildi. Tarladaki labirente giriş ise ücretli.