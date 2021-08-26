27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Bu mısır tarlasına giren içinde kayboluyor

Bu mısır tarlasına giren içinde kayboluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2021 14:39
Kanada'da bir çiftçi mısır tarlasının içine devasa büyüklükte bir labirent inşa etti. Böylece mısır tarlası tarımın yanı sıra, ziyaretçiler için bir eğlence alanı olarak da kullanılıyor.

Bu mısır tarlasına giren içinde kayboluyor. Tarladan çıkabilmek içinse labirentin çıkışını bulmak gerekiyor. Görüntülerin adresi Kanada. Bir çiftçi mısır tarlasının içine devasa bir labirent inşa etti. Karmaşık bir düzeni olan bu labirent, eğlenmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Böylece mısır tarlası tarımın yanı sıra ziyaretçilerin girebildiği bir eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Labirentin içinde kaybolmayı önleyebilmek için bazı noktalara yön gösteren tabelalar da yerleştirildi. Tarladaki labirente giriş ise ücretli.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mekke Saat Kulesi’ne yıldırımın düştüğü o anlar kamerada
Mekke Saat Kulesi’ne yıldırımın düştüğü o anlar kamerada
Kabil’de peş peşe patlamalar! En az 10 ABD askeri öldü
Kabil’de peş peşe patlamalar! En az 10 ABD askeri öldü
Askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu
Askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu
Kabil Havalimanı dışında patlama!
Kabil Havalimanı dışında patlama!
Tarlaya giren kayboluyor
Tarlaya giren kayboluyor
Devasa bacalar saniyeler içinde yıkıldı
Devasa bacalar saniyeler içinde yıkıldı
Yaşanan izdihamı canlı yayında anlattı: İlk kez...
Yaşanan izdihamı canlı yayında anlattı: İlk kez...
Çıtayı uzaya çıkardı!
Çıtayı uzaya çıkardı!
Afganistan’da direnişin adresi ‘’Pencşir’’
Afganistan’da direnişin adresi ‘’Pencşir’’
Taliban’ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler
Taliban'ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler
Helikopter otobüse çarpıp yere çakıldı!
Helikopter otobüse çarpıp yere çakıldı!
Meksika’da askeri helikopter düştü
Meksika'da askeri helikopter düştü
Daha Fazla Video Göster