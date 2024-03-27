Brüksel sokaklarında çiftçi isyanı! Sokaklara gübre döktüler

Belçika'da çiftçilerin öfkesi dinmiyor. Başkent Brüksel'de yine traktör kornaları yankılandı. Öfkeli çiftçiler sokaklara gübre döktü. Polisin müdahalesi sert oldu. İşte o anlar…

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