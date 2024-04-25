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Biden komutları da okudu

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Giriş: 25.04.2024 09:56
ABD Başkanı Biden bu kez katıldığı bir etkinlikte prompter okurken zor anlar yaşadı. "Dört yıl daha" sloganını söyledi. Ama metinde bu cümle sonrası durması gerektiği yazıyordu. Biden sözlerinin ardından "dur" dedi. Kısa süre kendi de yaptığı hatayı anladı. Gülmeye başladı. İşte o anlar.
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Biden komutları da okudu
Biden komutları da okudu
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