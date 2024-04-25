Biden komutları da okudu

ABD Başkanı Biden bu kez katıldığı bir etkinlikte prompter okurken zor anlar yaşadı. "Dört yıl daha" sloganını söyledi. Ama metinde bu cümle sonrası durması gerektiği yazıyordu. Biden sözlerinin ardından "dur" dedi. Kısa süre kendi de yaptığı hatayı anladı. Gülmeye başladı. İşte o anlar.

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