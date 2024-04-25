25 Nisan 2024, Perşembe
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Biden komutları da okudu
ABD Başkanı Biden bu kez katıldığı bir etkinlikte prompter okurken zor anlar yaşadı. "Dört yıl daha" sloganını söyledi. Ama metinde bu cümle sonrası durması gerektiği yazıyordu. Biden sözlerinin ardından "dur" dedi. Kısa süre kendi de yaptığı hatayı anladı. Gülmeye başladı. İşte o anlar.