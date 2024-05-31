31 Mayıs 2024, Cuma
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ABD ve İsrail'den siyonist plan! Biden: 'Hamas'sız Gazze sağlayacağız! | Terör devleti İsrail'den üç aşamalı ateşkes teklifi
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Biden "Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağız." diyen Biden, terör devleti İsrail'in işgaline bir kez daha arka çıktı. Öte yandan Biden, terör devleti İsrail'in üç aşamalı ateşkes teklifi sunduğunu belirtti.