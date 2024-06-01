Rusya'ya karşı Alman-ABD silahına onay! Rusya hangi adımları atacak?

Rusya ve Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. ABD ve Almanya, silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiklerini açıkladı. Karar Rusya'da nasıl yankılandı? Rusya hangi adımları atacak? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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