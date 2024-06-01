01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Rusya'ya karşı Alman-ABD silahına onay! Rusya hangi adımları atacak?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 09:26
Rusya ve Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. ABD ve Almanya, silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiklerini açıkladı. Karar Rusya'da nasıl yankılandı? Rusya hangi adımları atacak? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’ya karşı Alman-ABD silahına onay!
Rusya'ya karşı Alman-ABD silahına onay!
İsrail ordusu Lübnan’ı vurdu!
İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu!
Rusya’da 40’a yakın patlama!
Rusya'da 40'a yakın patlama!
Çin Tayvan’ı işgal etmeye hazırlanıyor!
Çin Tayvan’ı işgal etmeye hazırlanıyor!
ABD ve İsrail’den siyonist plan!
ABD ve İsrail'den siyonist plan!
Avrupa Birliği’nde liderlik sorunu!
Avrupa Birliği’nde liderlik sorunu!
Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu!
Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu!
Biden ne açıklayacak?
Biden ne açıklayacak?
Gazze’ye destek gösterisine polis müdahalesi!
Gazze’ye destek gösterisine polis müdahalesi!
Kuzey Kore’den güç gösterisi!
Kuzey Kore’den güç gösterisi!
Fransa yüzlerce askeri Ukrayna’ya gönderiyor!
Fransa yüzlerce askeri Ukrayna’ya gönderiyor!
Yanardağda 3,5 kilometrelik çatlak!
Yanardağda 3,5 kilometrelik çatlak!
Daha Fazla Video Göster