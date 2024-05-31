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Avrupa Birliği’nde liderlik sorunu! Avrupa’nın geleceği tartışılıyor…

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 31.05.2024 18:42
Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa Birliği'nin geleceği açısında büyük önem taşıyor. Angela Merkel sonrasında Avrupa'da yaşanan liderlik sorunu birliğin en önemli problemi. İngiliz The Economist dergisi Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek 3 kadın kapağı ile okuyucuları ile buluştu. İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ve Fransa'nın aşırı sağcı lideri Le Pen...
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