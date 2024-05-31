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Biden ne açıklayacak? ABD Başkanı Biden Orta Doğu ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 18:06
Güncelleme:31.05.2024 18:08
ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ile ilgili birazdan açıklama yapacağını duyurdu. ABD'nin resmi başkanlık hesabı POTUS'un Biden'ın yapacağı açıklamalara ilişkin paylaşımı sabitlemesi dikkat çekti.
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