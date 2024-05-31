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Gazze’ye destek gösterisine polis müdahalesi! İsveç’te barış gösterisine polis şiddeti

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 31.05.2024 17:59
İsveç'te, Filistin'e destek için toplanan öğrenciler polis şiddetiyle karşılaştı. Yaka paça gözaltılar birbirini izlerken müdahalede köpekler de kullanıldı.
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Gazze’ye destek gösterisine polis müdahalesi!
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