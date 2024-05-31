31 Mayıs 2024, Cuma
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Donald Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu! "Hapis yatmam bekleniyor" | Biden'a salvo: Üstünlük sağladığım döneme denk geldi
Eski ABD başkanı Donald Trump, 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı sus payı davası sonrası kameralar karşısına geçti. "Görülmemiş bir olay yaşıyoruz" diyen Trump, "Mahkemede taraflı bir yargılama yapıldı. Hapis yatmam bekleniyor" şeklinde konuştu. Öte yandan mahkeme salonundan ayrıldıktan sonra paylaşım yapan Trump 'derin devlet'e savaş açtığını ilan edip Soros'u işaret etti. Eski ABD Başkanı, "Bölge savcısı Soros destekli!" ifadelerini kullandı.