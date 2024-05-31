31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Donald Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu! "Hapis yatmam bekleniyor" | Biden'a salvo: Üstünlük sağladığım döneme denk geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2024 18:37
Güncelleme:31.05.2024 18:38
Eski ABD başkanı Donald Trump, 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı sus payı davası sonrası kameralar karşısına geçti. "Görülmemiş bir olay yaşıyoruz" diyen Trump, "Mahkemede taraflı bir yargılama yapıldı. Hapis yatmam bekleniyor" şeklinde konuştu. Öte yandan mahkeme salonundan ayrıldıktan sonra paylaşım yapan Trump 'derin devlet'e savaş açtığını ilan edip Soros'u işaret etti. Eski ABD Başkanı, "Bölge savcısı Soros destekli!" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu!
Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu!
Biden ne açıklayacak?
Biden ne açıklayacak?
Gazze’ye destek gösterisine polis müdahalesi!
Gazze’ye destek gösterisine polis müdahalesi!
Kuzey Kore’den güç gösterisi!
Kuzey Kore’den güç gösterisi!
Fransa yüzlerce askeri Ukrayna’ya gönderiyor!
Fransa yüzlerce askeri Ukrayna’ya gönderiyor!
Yanardağda 3,5 kilometrelik çatlak!
Yanardağda 3,5 kilometrelik çatlak!
İhanetin bedeli ağır oldu
İhanetin bedeli ağır oldu
İran’da hangi isimler öne çıkıyor?
İran'da hangi isimler öne çıkıyor?
Avrupa bu yaz kavrulacak!
Avrupa bu yaz kavrulacak!
Meksika’da başkan adayına suikast!
Meksika’da başkan adayına suikast!
Katilin oğlundan skandal harita paylaşımı!
Katilin oğlundan skandal harita paylaşımı!
Donald Trump’ın sus payı davası!
Donald Trump'ın "sus payı" davası!
Daha Fazla Video Göster