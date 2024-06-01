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İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda bomba atıldı gerilim yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 01:43
Gazze'de katliamlarını sürdüren işgalci ordusu bu kez Lübnan'ı hedef aldı. İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine çok sayıda bomba atıldı, gerilim yükseldi.
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