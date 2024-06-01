İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda bomba atıldı gerilim yükseldi

Gazze'de katliamlarını sürdüren işgalci ordusu bu kez Lübnan'ı hedef aldı. İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine çok sayıda bomba atıldı, gerilim yükseldi.

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