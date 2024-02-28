28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Biden dondurma yalayarak tarih verdi! Gazze’de ateşkes yakın mı?

Biden dondurma yalayarak tarih verdi! Gazze’de ateşkes yakın mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2024 00:32
Siyonist İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivilleri öldürerek katliam gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu katliam devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze açıklaması geldi. Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurma yalayarak "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi. Anadolu Ajansı Haberleri Müdürü Can Hasasu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biden dondurma yalayarak tarih verdi! Gazze’de ateşkes yakın mı?
Biden dondurma yalayarak tarih verdi! Gazze’de ateşkes yakın mı?
Estonya’dan asker gönderilecek iddiası!
Estonya’dan asker gönderilecek iddiası!
NATO’dan Akdeniz’de dev tatbikat!
NATO’dan Akdeniz'de dev tatbikat!
Gazze’nin özgürlüğü için kendisini yakarak intihar etti!
Gazze'nin özgürlüğü için kendisini yakarak intihar etti!
Atina Batı menşeili silahlar istiyor
Atina Batı menşeili silahlar istiyor
Baron unvanını kim alacak?
Baron unvanını kim alacak?
NATO’nun 32. Üyesi İsveç!
NATO’nun 32. Üyesi İsveç!
Belçika sokakları savaş alanına döndü!
Belçika sokakları savaş alanına döndü!
Baltık ülkelerinde Rusya korkusu!
Baltık ülkelerinde Rusya korkusu!
Türkiye’ye ne zaman gelecek?
Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Ateşkes masası Doha’da kuruldu!
Ateşkes masası Doha'da kuruldu!
Çiftçi isyanı Brüksel’i yaktı
Çiftçi isyanı Brüksel’i yaktı
Daha Fazla Video Göster