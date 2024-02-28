Biden dondurma yalayarak tarih verdi! Gazze’de ateşkes yakın mı?

Siyonist İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivilleri öldürerek katliam gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu katliam devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze açıklaması geldi. Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurma yalayarak "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi. Anadolu Ajansı Haberleri Müdürü Can Hasasu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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