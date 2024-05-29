29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Berlin’de langır diplomasisi! Macron ve Steinmeier Berlin’de langırt oynadı
Fransız lider Emmanuel Macron, 24 yıl aradan sonra Almanya'ya ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Alman mevkidaşı Steinmeier ile Berlin'de dün bir araya gelen Macron'un ziyaretine, 'langırt diplomasisi' damga vurdu. İki liderin karşılıklı langırt oynadığı anlar dünya basınında geniş yer buldu.