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Berlin’de langır diplomasisi! Macron ve Steinmeier Berlin’de langırt oynadı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.05.2024 11:19
Fransız lider Emmanuel Macron, 24 yıl aradan sonra Almanya'ya ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Alman mevkidaşı Steinmeier ile Berlin'de dün bir araya gelen Macron'un ziyaretine, 'langırt diplomasisi' damga vurdu. İki liderin karşılıklı langırt oynadığı anlar dünya basınında geniş yer buldu.
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Berlin’de langır diplomasisi!
Berlin’de langır diplomasisi!
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