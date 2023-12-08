Belçika'dan skandal karar! Filistinli çocukların vatandaşlığının iptali istendi

Vatandaşlık için İsrail'i tanıma maddesini şart koşan Almanya'nın ardından, bu kez de Belçika'dan skandal bir haber geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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