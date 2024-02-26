26 Şubat 2024, Pazartesi
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Belçika sokakları savaş alanına döndü! Çiftçiler, polislere taş ve torpil attı
Avrupa'da çiftçiler yine sokaklara döküldü. Belçika'da traktörleriyle başkent Brüksel’e gelen yüzlerce çiftçi, Avrupa Birliği Kurumları önünde protesto düzenledi. Polisle göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polonyalı çiftçiler ise Ukrayna tahılını taşıyan trene saldırdı. 160 ton tahıl, vagonlardan boşaltılarak raylara döküldü.