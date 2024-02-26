26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Belçika sokakları savaş alanına döndü! Çiftçiler, polislere taş ve torpil attı

Belçika sokakları savaş alanına döndü! Çiftçiler, polislere taş ve torpil attı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2024 18:07
Avrupa'da çiftçiler yine sokaklara döküldü. Belçika'da traktörleriyle başkent Brüksel’e gelen yüzlerce çiftçi, Avrupa Birliği Kurumları önünde protesto düzenledi. Polisle göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polonyalı çiftçiler ise Ukrayna tahılını taşıyan trene saldırdı. 160 ton tahıl, vagonlardan boşaltılarak raylara döküldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Belçika sokakları savaş alanına döndü!
Belçika sokakları savaş alanına döndü!
Baltık ülkelerinde Rusya korkusu!
Baltık ülkelerinde Rusya korkusu!
Türkiye’ye ne zaman gelecek?
Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Ateşkes masası Doha’da kuruldu!
Ateşkes masası Doha'da kuruldu!
Çiftçi isyanı Brüksel’i yaktı
Çiftçi isyanı Brüksel’i yaktı
Kanalizasyondan çıkan şoke etti! Eşi terk edince...
Kanalizasyondan çıkan şoke etti! Eşi terk edince...
İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde...
İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde...
İnanılmaz Biden taklidi! Gülme garantili
İnanılmaz Biden taklidi! Gülme garantili
İsrail’de dehşet evi! 30 kadını...
İsrail'de dehşet evi! 30 kadını...
Çözüm için Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Çözüm için Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Katliam ve açlık! 4 aylık bebek katledildi!
Katliam ve açlık! 4 aylık bebek katledildi!
Mistik topraklara gizemli yolculuk
Mistik topraklara gizemli yolculuk
Daha Fazla Video Göster