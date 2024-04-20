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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mısır Dışişleri bakanı Samih Şukri’yi kabul etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 18:58
İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ederken; İran-İsrail gerginliği de bölgedeki ateşi yükseltti. Şu ana kadar Gazze'de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazken, Türkiye'nin Filistin için diplomasi mücadelesi devam ediyor. Bu mücadele kapsamında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan'ın Haniye ile görüşmesi sona ererken görüşme yaklaşık 2.30 saat sürdü. Öte yandan Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi de kabul etti. Görüşmenin detayları belli oldu.
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