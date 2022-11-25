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Başkan Erdoğan'dan kara harekatı sinyali! Rusya bölgeye yönelik kara harekatına nasıl bakıyor?

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 13:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na "Kara kuvvetlerinin de katılabileceği" açıklamasının yankıları sürüyor. Peki Moskova yönetimi bölgeye olası bir kara harekatı hakkında ne düşünüyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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