Başkan Erdoğan'dan kara harekatı sinyali! Rusya bölgeye yönelik kara harekatına nasıl bakıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na "Kara kuvvetlerinin de katılabileceği" açıklamasının yankıları sürüyor. Peki Moskova yönetimi bölgeye olası bir kara harekatı hakkında ne düşünüyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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