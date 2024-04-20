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Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 20:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
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Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanını kabul etti!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanını kabul etti!
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