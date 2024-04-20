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Bağdat'ın güneyinde Haşdi Şabi'nin üssü vuruldu! Haşdi Şabi'nin genel merkezi vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 01:44
Son dakika haberleri...Irak'ta Haşdi Şabi milis gruplara ait karargahın hava saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.
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