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01.10.2019

Bacakları ters doğan kaplumbağanın yürümesini sağladı

ABD'de omurga deformasyonu olan insanlar için tıbbi cihazların satışını yapan Randy Betz Jr., bir arkadaşının ona getirdiği ve omurga deformasyonu olan küçük kaplumbağanın alt kabuğuna oyuncak kaykay tekerleği yapıştırarak tekrar yürümesini sağladı.

Delaware eyaletinde yaşayan Betz, arkadaşının getirdiği, yumurtadan yeni çıkmış ve omurga deformasyonu olan küçük kaplumbağanın yürümesini sağladı. ABD medyasına konuşan Betz, arkadaşının kaplumbağayı getirdiğini ve bir çözüm bulamazsa, onu ötenazi yapacağını söyledi. Kaplumbağayı inceleyen Betz, ön bacaklarının ve yüz kısmının sağlıklı olduğunu, ancak sırt kısmında kabuğun kıvrılarak bacaklarının ters bir şekilde yukarı doğru dönmüş olduğunu gördü.

Ardından aklına fikir gelen Betz, adını Helix koyduğu kaplumbağanın yürümesini sağlamak için en yakın oyuncakçıya giderek küçük kaykay oyuncaklarını satın aldı ve kaykayın ön tekerleklerini çıkararak Helix'in alt kabuğuna yapıştırdı. Bu sayede yürümeye başlayan Helix'in görüntüleri ve fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Küçük kaplumbağanın adına açılmış, 'helixwheels' adlı Instagram hesabını ise 53 bin kişi takip ediyor.

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