17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA

Azerbaycan ve Fransa arasında gerilim! Azerbaycan’dan Fransa’ya Yeni Kaledonya tepkisi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2024 15:41
Güncelleme:17.05.2024 15:41
Yeni Kaledonya'daki olaylar büyüyor. Azerbaycan'ı suçlayan Fransa, "Bakü ayrılıkçıları destekliyor" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya Azerbaycan'dan çok sert tepki geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan ve Fransa arasında gerilim!
Azerbaycan ve Fransa arasında gerilim!
Doğu Avrupa liderleri diken üstünde!
Doğu Avrupa liderleri diken üstünde!
AB’den Gürcistan’a tehdit: Düşmanımız olursunuz
AB'den Gürcistan’a tehdit: Düşmanımız olursunuz
Yeni Kaledonya OHAL kararı!
Yeni Kaledonya OHAL kararı!
İsrail bir kez daha Adalet Divanı’nda!
İsrail bir kez daha Adalet Divanı’nda!
Acı cips çocuğu hayattan kopardı
Acı cips çocuğu hayattan kopardı
Ölümün kıyısında böyle asılı kaldı
Ölümün kıyısında böyle asılı kaldı
Terör devleti İsrail gazeteci Jahjouh ve aile üyeleri katletti!
Terör devleti İsrail gazeteci Jahjouh ve aile üyeleri katletti!
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını tek tek avlıyor!
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını tek tek avlıyor!
Refah’taki sürgün uydu fotoğraflarında!
Refah'taki sürgün uydu fotoğraflarında!
Hollanda’da 6 ay sonra hükümet kuruluyor!
Hollanda’da 6 ay sonra hükümet kuruluyor!
Kuzey Kore liderinden gövde gösteriş!
Kuzey Kore liderinden gövde gösteriş!
Daha Fazla Video Göster