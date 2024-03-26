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Avrupa’nın göbeğinde PKK terörü! Avrupa'nın merkezinde terör yandaşları sokakları karıştırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 00:55
Belçika'da teröristler sokakları karıştırdı. PKK yandaşları Belçika’da Türk vatandaşlarına saldırdı. A Haber muhabiri Fatih Özyar Belçika’daki PKK provokasyonu hakkında ki detayları anlattı. İşte detaylar…
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