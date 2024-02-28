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Avrupa Rusya ile savaşa mı giriyor? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un asker gönderme çıkışı krize neden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 00:41
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
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