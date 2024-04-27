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Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor! İtalya Dışişleri Bakanı Tayani A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.04.2024 10:21
Avrupa Parlamentosu bu yıl yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonyo Tayani de başkanlık için aday olduğunu açıkladı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Tayani, "Avrupa birçok değerini kaybetmiş durumda, Avrupa Birliği'nin değişmesi gerekiyor" dedi. Tayani, Gazze savaşı ve İran-İsrail gerilimiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberi…
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