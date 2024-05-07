07 Mayıs 2024, Salı
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İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor
Birleşik Krallık’ta sendikalar ve tren şirketleri arasındaki anlaşmazlıklar 18 aydan fazla süredir devam ediyor. Demiryolu işçileri düşük ücret ve çalışma koşullarını protesto etmek için 7-8-9 Mayıs tarihlerinde iş bırakacak.