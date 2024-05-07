İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor

Birleşik Krallık’ta sendikalar ve tren şirketleri arasındaki anlaşmazlıklar 18 aydan fazla süredir devam ediyor. Demiryolu işçileri düşük ücret ve çalışma koşullarını protesto etmek için 7-8-9 Mayıs tarihlerinde iş bırakacak.