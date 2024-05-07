Ateşkese sevinemeden Refah'a saldırı! Tanklar karadan jetler havadan vurdu

Dün akşam saatlerinde, Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği haberi, vicdan sahibi herkesin yüreğine su serpti. Ancak o sevinç çok kısa sürdü. Gazze kasabı, Refah’ı da yerle bir etmeye kararlıydı. Önce "Anlaşma istediğimiz gibi değil" açıklaması geldi. Ardından tanklar ve jetler, Refah'a ölüm yağdırmak için çıktı yola.

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