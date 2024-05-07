07 Mayıs 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ABD’den UCM’ye tehdit: Netanyahu tutuklanırsa ailenizi hedef alırız
Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklanma emri çıkarabilir. Bu durum özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. ABD'li 12 senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tehdit mektubu yazdı. Mektupta, "Uyarıyoruz, çalışanlarınızı ve ailelerinizi hedef alırız" ifadeleri kullanıldı.