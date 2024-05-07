ABD’den UCM’ye tehdit: Netanyahu tutuklanırsa ailenizi hedef alırız

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklanma emri çıkarabilir. Bu durum özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. ABD'li 12 senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tehdit mektubu yazdı. Mektupta, "Uyarıyoruz, çalışanlarınızı ve ailelerinizi hedef alırız" ifadeleri kullanıldı.

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