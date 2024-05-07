Rus helikopteri insansız deniz aracını imha etti! Çatışma anları kamerada

Karadeniz'de yine çatışma sesleri yükseldi. Kırım açıklarında bir Rus helikopteri füzelerle donatılmış Ukrayna insansız deniz aracını imha etti. O anlar kameraya yansıdı.

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