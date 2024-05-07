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Kahire'de ateşkes görüşmeleri yeniden başlıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 20:28
Son dakika... Beyaz Saray: Kahire'de ateşkes görüşmeleri yeniden başlıyor. İsrailli mevkidaşlarımız bize dün geceki bu operasyonun sınırlı olduğunu söyledi.
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