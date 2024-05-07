Hindistanlı hastayı kurtarma operasyonu! Gemide epilepsi krizi geçirdi

Marmara Denizi açıklarında İskenderun'dan Ukrayna'ya seyreden yük gemisinde çalışan Hindistan uyruklu bir kişi epilepsi krizi geçirdi. Hindistanlı hasta için Türk sağlıkçılar seferber oldu.

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