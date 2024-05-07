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Hindistanlı hastayı kurtarma operasyonu! Gemide epilepsi krizi geçirdi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.05.2024 15:59
Marmara Denizi açıklarında İskenderun'dan Ukrayna'ya seyreden yük gemisinde çalışan Hindistan uyruklu bir kişi epilepsi krizi geçirdi. Hindistanlı hasta için Türk sağlıkçılar seferber oldu.
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