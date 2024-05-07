07 Mayıs 2024, Salı
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Berlin'de Gazze'ye destek eylemine müdahale
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi (FU Berlin) kampüsünde toplanan göstericilere müdahale eden Alman polisi, öğrencileri zor kullanarak gözaltına aldı. Gazze’de soykırımın durdurulması ve Almanya’nın İsrail’e askeri yardımını kesmesi talebiyle üniversite bahçesine kamp kuran protestocu öğrenciler, Alman polisinin kamp alanını basması üzerine pankart açıp Filistin lehine slogan atmaya başladı. Göstericilerin üzerine giden Alman polisi, protestocu öğrencileri zor kullanarak tek tek gözaltına aldı.