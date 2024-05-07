Karadeniz'de çatışma anları kamerada! Rus helikopteri insansız deniz aracını imha etti

Karadeniz'de yine çatışma sesleri yükseldi. Kırım açıklarında bir Rus helikopteri, füzelerle donatılmış Ukrayna insansız deniz aracını imha etti. İşte o anlar saniye saniye kameralarda…

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