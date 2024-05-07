07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail polisinden göstericilere sert müdahale! Esir yakınları: hükümet anlaşma sağlamalı

İsrail polisinden göstericilere sert müdahale! Esir yakınları: hükümet anlaşma sağlamalı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 17:42
Hamas'ın ateşkesi kabul etmesiyle, İsrailli rehine yakınları sokağa döküldü. Hedeflerinde hükümet, karşılarındaysa polis vardı. "Anlaşma sağlayın" sloganları, sert müdahaleyle son buldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail polisinden göstericilere sert müdahale!
İsrail polisinden göstericilere sert müdahale!
Berlin’de Gazze’ye destek eylemine müdahale
Berlin'de Gazze'ye destek eylemine müdahale
Rusya İngiltere’yi vurmakla tehdit etti!
Rusya İngiltere'yi vurmakla tehdit etti!
Çatışma anları kamerada
Çatışma anları kamerada
Hindistanlı hastayı kurtarma operasyonu!
Hindistanlı hastayı kurtarma operasyonu!
İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor
İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor
AB’nin Kızıldeniz misyonu başarısız oldu!
AB'nin Kızıldeniz misyonu başarısız oldu!
UCM’ye Netanyahu tehdidi: Ailenizi hedef alırız
UCM’ye "Netanyahu tehdidi: Ailenizi hedef alırız
AB’den İsrail’e Refah çağrısı!
AB'den İsrail'e Refah çağrısı!
Çin’de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı
Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı
Katil İsrail sınır kapısını işgal etti
Katil İsrail sınır kapısını işgal etti
İsrail, Refah’ın doğusuna saldırı başlattı!
İsrail, Refah’ın doğusuna saldırı başlattı!
Daha Fazla Video Göster