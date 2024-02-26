Ateşkes masası Doha'da kuruldu! Gazze'de ateşkes hedefiyle müzakereler tekrar başladı

Gazze için ateşkes masası Katar'ın başkenti Doha'da kuruldu. Ateşkes planında neler var? İsrail savaş kabinesi Refah'a saldırıyı onaylayacak mı? Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı son gelişmeleri aktardı.

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