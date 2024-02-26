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Ateşkes masası Doha'da kuruldu! Gazze'de ateşkes hedefiyle müzakereler tekrar başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 13:26
Güncelleme:26.02.2024 13:38
Gazze için ateşkes masası Katar'ın başkenti Doha'da kuruldu. Ateşkes planında neler var? İsrail savaş kabinesi Refah'a saldırıyı onaylayacak mı? Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı son gelişmeleri aktardı.
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