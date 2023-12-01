01 Aralık 2023, Cuma
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Arjantin’in yeni lideri Millei dolarizasyon planından vazgeçti
Arjantin'de Javier Millei dönemi başlıyor. Millei'nin en önemli vaatleri para birimi olarak dolara geçileceği ve Merkez Bankası’nın kapatılacağıydı. Ancak bu iki vaadinden de şimdilik vazgeçti. IMF ile yapılan görüşmeler sonrasında Millei'nin planlarını 2025'e kadar ertelediği iddia edildi.