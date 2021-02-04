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ANALİZ - Önce Gezi şimdi Boğaziçi! İkinci Gezi için derin tuzak

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Giriş: 04.02.2021 13:00
Güncelleme:04.02.2021 13:09
Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan yasal rektör ataması bahane edilerek sokaklar karıştırılıyor, muhalefet partileri, terör örgütleri ve yurt dışından da gösterilere destek mesajları geliyor. Peki sokakları karıştıranlar kimler? Üniversiteler üzerinden planlan oyun ne? Gezi süreci ile bugün yaşananlar arasından benzerlik var mı? Detaylar analiz haberinde...

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan yasal rektör ataması bahane edilerek sokaklar karıştırılıyor, muhalefet partileri, terör örgütleri ve yurt dışından da gösterilere destek mesajları geliyor. Peki sokakları karıştıranlar kimler? Üniversiteler üzerinden planlan oyun ne? Gezi süreci ile bugün yaşananlar arasından benzerlik var mı? Detaylar analiz haberinde...

Son dakika: Boğaziçi olaylarına tepki! Hiç kimse devletimizin gücünü sınamasın SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ OLAYLARINA TEPKİ! HİÇ KİMSE DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ SINAMASIN
Boğaziçi provokasyonunun perde arkası ne? Okan Müderrisoğlu anlattı! İşte Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü! BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNUN PERDE ARKASI NE? OKAN MÜDERRİSOĞLU ANLATTI! İŞTE BOĞAZİÇİ OLAYLARI VE OYUNUN BÜYÜĞÜ!
Son dakika: Türkiyeden dünyaya Boğaziçi olayları tepkisi! Türkiyenin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA BOĞAZİÇİ OLAYLARI TEPKİSİ! TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYE KALKIŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR
Boğaziçi ateşiyle Türkiyeyi yakmak istediler! Vandallara millet dur dedi BOĞAZİÇİ ATEŞİYLE TÜRKİYE'Yİ YAKMAK İSTEDİLER! VANDALLARA MİLLET 'DUR' DEDİ
İletişim Başkanı Altundan Boğaziçi Üniversitesindeki LGBTİ vandallığına sahip çıkan BM ve ABDye net mesaj İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ LGBTİ VANDALLIĞINA SAHİP ÇIKAN BM VE ABD'YE NET MESAJ
Boğaziçi Üniversitesindeki vandallığı yalan haberlerle tahrik eden YOL TV’nin iki ortağı Almanya’da! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ VANDALLIĞI YALAN HABERLERLE TAHRİK EDEN YOL TV'NİN İKİ ORTAĞI ALMANYA'DA!
Boğaziçi provokasyonuna A Haberde sert tepki: Bu iş rektör meselesi olmaktan çıktı! BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA A HABER'DE SERT TEPKİ: BU İŞ REKTÖR MESELESİ OLMAKTAN ÇIKTI!
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesindeki kışkırtmalar! Rektör Prof. Dr. Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KIŞKIRTMALAR! REKTÖR PROF. DR. MELİH BULU: ASLA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM
Başkan Erdoğanı hedef gösteren New York Timesdan Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTEREN NEW YORK TİMES'DAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARINA DESTEK
Boğaziçi Üniversitesinde polisin aşağıdan sözlerini aşağı bak şeklinde çarpıttılar BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE POLİSİN "AŞAĞIDAN" SÖZLERİNİ "AŞAĞI BAK" ŞEKLİNDE ÇARPITTILAR
Son dakika: Boğaziçi provokasyonunun perde arkasında ne var? Ülkede kaos çıkarmak isteyenler kim? Coşkun Başbuğ A Haberde anlattı SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNUN PERDE ARKASINDA NE VAR? ÜLKEDE KAOS ÇIKARMAK İSTEYENLER KİM? COŞKUN BAŞBUĞ A HABER'DE ANLATTI
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İkinci Gezi için derin tuzak
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