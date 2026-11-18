Yeni dünya düzeninin üç nükleer gücü aynı masada! “Yeni kutuplar netleşti”

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de bir araya gelmesi, küresel güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Üç nükleer gücün aynı zeminde buluşmasını değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, zirvenin yalnızca ekonomik iş birliği olarak okunamayacağını belirterek yeni dünya düzenine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çok kutuplu dünya düzenine geçişte üç ülkenin baş aktörler olarak öne çıktığını vurgulayan Küsmez, "Yeni kutuplar netleşti" dedi.