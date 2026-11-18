Altın neden düşüyor, borsa yükselecek mi? Faruk Erdem A Haber'de piyasaların seyrini değerlendirdi
Altın piyasasında yaşanan sert geri çekilme yatırımcıların gündeminde. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gram altının 6 bin lira sınırına gerilediğini belirterek FED'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin ve Körfez'deki gerilimin piyasalara etkisini anlattı. Erdem, Borsa İstanbul'un 11 bin 500 puanın üzerindeki seyrini de değerlendirdi.
Doğukan HavuzEditör
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