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Son dakika: Boğaziçi provokasyonunun perde arkasında ne var? Ülkede kaos çıkarmak isteyenler kim? Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı

A Haber
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Güncelleme:02.02.2021 09:51
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Kim neden kaos çıkarmak istiyor? Yeni bir kuşatma mı planlanıyor? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de yanıtladı. Başbuğ, "Türkiye’yi durdurmak için denenen çabalar bunlar fakat oyun tutmuyor" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Kim neden kaos çıkarmak istiyor? Yeni bir kuşatma mı planlanıyor? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de yanıtladı.

OYUN TUTMUYOR!

Başbuğ, "Birileri düğmeye bastı. O birilerinin anlamadıkları ve görmek istemedikleri bir durum var eski Türkiye yok. Türkiye gerçekten önümüzdeki süreçte yakın bir süreçte küresel güç denilen bir noktaya gelecektir ki gelmenin çok büyük bir safhasını aşmış durumdayız. Bunu engellemek adına canhıraş bir mücadele var. Türkiye'yi durdurmak için denenen çabalar bunlar fakat oyun tutmuyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF TÜRKİYE

Türkiye'nin bir takım odaklar tarafından bir yerlere götürülmek istendiğini çok net olarak görebiliyorsunuz. Hedef Sayın Erdoğan, hedef iktidarımız, hedef Cumhur İttifakı ve hedef Türkiye. Bunlar bir doğum sancısı ama inşallah millet ferasetiyle bu süreci atlattığı takdirde önümüzün çok aydınlık olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu dönem aslında bize milletçe büyük bir şans veriyor. Maskelerin düştüğü gerçek yüzlerin görüldüğü bir dönemdeyiz.

TERÖR ÖRGÜTLERİ HEYECANLANMIŞ DURUMDA

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasına yapılan işgal girişiminin perde arkasını anlattı. Karaman, "Buradan bir kıvılcım ateşlemek, Gezi benzeri bir kalkışma yapmak ve Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Bütün terör örgütleri heyecanlanmış durumda. Nasıl bu işi kaosa götürebiliriz onun derdindeler. Sosyal medyada heyecanlılar, 24 saat görev başındalar. Seçilmiş hükümeti devirme telaşındalar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesinde neler oluyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haberde anlattı SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NELER OLUYOR? SABAH GAZETESİ HABER MÜDÜRÜ NAZİF KARAMAN A HABER'DE ANLATTI

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