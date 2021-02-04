Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır kongrelerinde yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon eylemine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Öğrenci misiniz, terörist mi?" ifadelerini kullandı. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşe yazısında Boğaziçi provokasyonun perde arkasını köşe yazısında anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır kongrelerinde yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon eylemine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Öğrenci misiniz, terörist mi?" ifadelerini kullandı. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşe yazısında Boğaziçi provokasyonun perde arkasını köşe yazısında anlattı.

BOĞAZİÇİ OLAYLARI VE OYUNUN BÜYÜĞÜ!

İşte Müderrisoğlu'nun yazısından bir bölüm;

Yakın tarih bize gösteriyor ki...

Gençlerin ileri sürüldüğü protestolar, organize grupların kolaylıkla ele geçirdiği tehlikeli tırmanışlara dönüştürülebiliyor.

Kurgu şöyle işliyor:

Önce bir tepkisellik gerekçesi bulunuyor. Ve o alan enfekte ediliyor.

Sonra eylem düzenlemeyi, polisle çatışmayı adeta meslek edinmiş karanlık mahfiller aktive oluyor.

Ardından, özellikli "yapım şirketleri" devreye giriyor. Kısa film benzeri çekimler yaparak, olayı olduğundan farklı boyutlara taşıyıp sosyal medyada paylaşıyor.

Derken, algı operasyonu ile geniş kitlelerin hassasiyetleriyle oynanıyor ve onlar da olayların parçası haline getiriliyor.

Ve nihayet tüm bu adımlara uluslararası medya kuruluşları da ekleniyor. Demokratik hak arayışı iddiasına vurgu yapılırken, bunların karşısında duran emniyet mensupları senaryosu da işleniyor!.

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