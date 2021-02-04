04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Boğaziçi provokasyonunun perde arkası ne? Okan Müderrisoğlu anlattı! İşte Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü!

Boğaziçi provokasyonunun perde arkası ne? Okan Müderrisoğlu anlattı! İşte Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 10:17
Güncelleme:04.02.2021 10:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır kongrelerinde yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon eylemine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Öğrenci misiniz, terörist mi?" ifadelerini kullandı. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşe yazısında Boğaziçi provokasyonun perde arkasını köşe yazısında anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır kongrelerinde yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon eylemine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Öğrenci misiniz, terörist mi?" ifadelerini kullandı. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşe yazısında Boğaziçi provokasyonun perde arkasını köşe yazısında anlattı.

BOĞAZİÇİ OLAYLARI VE OYUNUN BÜYÜĞÜ!

İşte Müderrisoğlu'nun yazısından bir bölüm;

Yakın tarih bize gösteriyor ki...
Gençlerin ileri sürüldüğü protestolar, organize grupların kolaylıkla ele geçirdiği tehlikeli tırmanışlara dönüştürülebiliyor.
Kurgu şöyle işliyor:
Önce bir tepkisellik gerekçesi bulunuyor. Ve o alan enfekte ediliyor.
Sonra eylem düzenlemeyi, polisle çatışmayı adeta meslek edinmiş karanlık mahfiller aktive oluyor.
Ardından, özellikli "yapım şirketleri" devreye giriyor. Kısa film benzeri çekimler yaparak, olayı olduğundan farklı boyutlara taşıyıp sosyal medyada paylaşıyor.
Derken, algı operasyonu ile geniş kitlelerin hassasiyetleriyle oynanıyor ve onlar da olayların parçası haline getiriliyor.
Ve nihayet tüm bu adımlara uluslararası medya kuruluşları da ekleniyor. Demokratik hak arayışı iddiasına vurgu yapılırken, bunların karşısında duran emniyet mensupları senaryosu da işleniyor!.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Türkiyeden dünyaya Boğaziçi olayları tepkisi! Türkiyenin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA BOĞAZİÇİ OLAYLARI TEPKİSİ! TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYE KALKIŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR
Boğaziçi ateşiyle Türkiyeyi yakmak istediler! Vandallara millet dur dedi BOĞAZİÇİ ATEŞİYLE TÜRKİYE'Yİ YAKMAK İSTEDİLER! VANDALLARA MİLLET 'DUR' DEDİ
Boğaziçi provokasyonuna A Haberde sert tepki: Bu iş rektör meselesi olmaktan çıktı! BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA A HABER'DE SERT TEPKİ: BU İŞ REKTÖR MESELESİ OLMAKTAN ÇIKTI!
Boğaziçi provokasyonuna gençler ne diyor? İşte yurt genelinden tepkiler BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA GENÇLER NE DİYOR? İŞTE YURT GENELİNDEN TEPKİLER
Ülkeyi karıştırmak isteyenler tek tek ortaya çıkıyor! Ümit Boyner de Boğaziçi provokasyonuna destek verdi! ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLER TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR! ÜMİT BOYNER DE BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA DESTEK VERDİ!
Gezi Parkı olaylarının sahipleri Boğaziçi provokasyonunu körüklüyor! İşte attıkları skandal manşetler GEZİ PARKI OLAYLARININ SAHİPLERİ BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNU KÖRÜKLÜYOR! İŞTE ATTIKLARI SKANDAL MANŞETLER
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesindeki kışkırtmalar! Rektör Prof. Dr. Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KIŞKIRTMALAR! REKTÖR PROF. DR. MELİH BULU: ASLA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü!
Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü!
ABD'ye Boğaziçi tepkisi
ABD'ye Boğaziçi tepkisi
Kadıköy'de Boğaziçi provokasyonu
Kadıköy'de Boğaziçi provokasyonu
Yerli aşı mutasyonlara karşı etkili olacak mı? Türkiye’nin inaktif aşısı ne zaman kullanılacak? Tam normalleşme ne zaman?
Yerli aşı mutasyonlara karşı etkili olacak mı? Türkiye’nin inaktif aşısı ne zaman kullanılacak? Tam normalleşme ne zaman?
Boğaziçi 'ndeki olaylarda 30 tutuklama talebi!
Boğaziçi 'ndeki olaylarda 30 tutuklama talebi!
Bakan Koca'dan flaş mutasyon ve aşı açıklaması
Bakan Koca'dan flaş mutasyon ve aşı açıklaması
Aşılar yenilecek mi?
Aşılar yenilecek mi?
Şeyma Altundal isimli öğrencinin yalanı ortaya çıktı
Şeyma Altundal isimli öğrencinin yalanı ortaya çıktı
Bu iş rektör meselesi olmaktan çıktı!
"Bu iş rektör meselesi olmaktan çıktı!"
Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Teknofest mesajı
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Teknofest mesajı
Şeyma Altundal isimli öğrencinin yalanı ortaya çıktı!
Şeyma Altundal isimli öğrencinin yalanı ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster