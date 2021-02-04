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Boğaziçi ateşiyle Türkiye'yi yakmak istediler! Vandallara millet 'dur' dedi

Son dakika haberine göre; Üniversitesi'nde başlattıkları provokasyonu sosyal medyada körüklemek isteyen LGBT+İ adıyla bilinen sapkın sokak vandallarına vatandaş tepki gösterdi. Twitter’da açılan “Devletiminyanındayım” başlığına 700 bin paylaşım yapıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Boğaziçi ateşiyle Türkiye'yi yakmak istediler! Vandallara millet 'dur' dedi

Son dakika haberi: Provokatörler, Kadıköy'de sokağı karıştırmaya kalkarak Gezi kalkışmasındaki gibi vandallık görüntüleri sergiledi. Toplumun her kesiminden vatandaşlar, provokasyonlara karşı "Devletimin Yanındayım", "polisiminyanindayim" etiketi altında sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.

700 BİN PAYLAŞIM

"Devletimin Yanındayım" etiketiyle 700 bin paylaşım yapıldı, paylaşımlar 1 milyona doğru ilerliyor.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: "Polise saldırının arkasındaki kirli şebekeler ve uzantıları, sokakları terörize ederek sonuç alacaklarını zannediyor. Gençlere terörizmi, vandalizmi, şiddeti bir yöntem olarak sunan örgütler ve sahipleri fena yanılacak", "Oyun, oyun, baştan sona oyun. Bu oyuna asla boyun, eğmeyeceğiz"

"Kimse devletin askerine polisine kabadayılık yapamaz!", "Boğaziçi yalanları! Oynanan oyunların farkındayız, buna müsaade etmeyeceğiz...", "Soros'un uşakları... Terörün yetiştirmeleri... Zalimlerin maşaları... Türk düşmanları... Öğrenci görünümlü eşkıyalar... Boşuna heveslenmeyin, başaramazsanız", "Dün nasıl mesele ağaç meselesi değilse bugün de mesele Boğaziçi meselesi değil!"

11 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de gözaltına alınan 105 şüpheliden 76'sının serbest bırakıldığını, 11'ine ev hapsi verildiğini bildirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 kişi ise dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık 30 kişiyi tutuklama, 12 kişiyi konutu terk etmeme, 9 kişiyi de yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İzmir'deki yasadışı gösterilere de polis müdahale etti. 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'unun aşırı sol ve bölücü terör örgütü üyesi olduğu, haklarında daha önce terör kaydı bulunduğu öğrenildi.

O VANDALLAR YAKALANDI

İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili açıklama geldi.Yapılan açıklamada, polis araçlarını taşlayıp güvenlik güçlerine saldıran 8 şüpheliden 5'i yakalandığı 3'ünü arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

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