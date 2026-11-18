Trump, Putin ve Şi zirvesinde neler konuşulacak? ABD'den kritik analiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir araya geleceği zirve öncesinde gözler üç ülke arasındaki stratejik rekabete çevrildi. A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Can Hasasu, zirvenin gündeminde nükleer silahsızlanma, yapay zekâ teknolojileri, stratejik çiplerin ticareti ve Ukrayna'daki savaşın bulunduğunu değerlendirdi. ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji kısıtlamalarına dikkat çeken Hasasu, liderlerin kamuoyuna olumlu mesajlar vermeye çalışacağını ancak perde arkasında ciddi bir güç mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Hasasu, ABD'de havacılık, bankacılık ve istihbarat iletişim sistemlerinde yaşanan teknik krizlere ilişkin siber saldırı ihtimallerinin de tartışıldığını aktardı.