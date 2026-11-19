İstanbul'u Koç Fırtınası vurdu! Vatandaşlar dev dalgalarına arasında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yaparken, saatte 80 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli lodos ve sağanak yağış kentte etkisini gösterdi. Uzmanların "Koç Fırtınası" olarak adlandırdığı şiddetli lodos nedeniyle Üsküdar sahilinde metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu, yürüyüş yapan vatandaşlar sular altında kalırken, dev dalgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.