Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni zam formülü masada!

A Haber ekranlarında yayımlanan Gece Ajansı programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yönelik düzenleme mesajı, 2027 yılı asgari ücret beklentileri ve gıda fiyatlarındaki artış ele alındı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli maaşlarında yaş, prim gün sayısı ve ödenen prim tutarının dikkate alınabileceğini belirterek en düşük emekli maaşının 30 bin liranın üzerine çıkmasını beklediğini söyledi. Gazeteci Sinan Burhan ise en düşük emekli maaşı için 33 bin lira tahmininde bulundu. Gazeteci Ercan Gürses, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Akademisyen Dr. Cihan Günyel'in de katıldığı programda kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, asgari ücrette olası artış oranları ve çalışan emeklilerin durumu değerlendirildi. Programın devamında tarladan markete uzanan fiyat farkları, sahte belgelerle maliyetlerin şişirildiğine ilişkin tespitler ve Hal Yasası'nın gıda enflasyonuna olası etkileri tartışıldı.