8. kattan düşerek ölen Dr. Pelin Pınar'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Dr. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim olarak görev yapan Pınar'ın ölümüne tanıklık eden tek kişinin 28 yaşındaki erkek arkadaşı olduğu belirtilirken acılı baba, kızının intihar ettiğine inanmadığını ve balkondan itildiğini iddia etti. Ölümün nasıl gerçekleştiği araştırılırken ATV Haber'den Özlem Aktay, genç doktorun son anlarına ilişkin görüntülere ulaştı.