İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBTİ vandallığına sahip çıkan BM ve ABD'ye tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

Candan aziz bildiğimiz bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Biricik oğullarını askere kına yakarak uğurlayan anaların duasıyla, evlatlarına ya şehit ya gazi ol diyen babaların vakur duruşuyla, binlerce yıldır diri olan bir heyecanla Anadolu'dayız. Orta Asya'dan kalkan toz bulutunun dört nala taşıdığı ülkü biziz. Ağlayan coğrafyalara ufuklardan el uzatan, elinde sancağıyla sefere memur olan biziz. Karanlığa gömülmüş o kudretli tarihin davasını sürdürecek ve yüceltecek olan biziz. Biz bu toprakların gerçek sahibiyiz. Akif'in "kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya" mısrası ile resmettiği emperyalist saldırıları her fırsatta yeniden denediler. Her seferinde bu aziz milletin iman dolu göğsünde paramparça oldular. En son 15 Temmuz'da hüsrana uğradılar.

15 Temmuz'da yalnızca satılmış hainleri defetmedik. Ezik batıcılığı ve müstemleke zihniyetin vesayet odaklarını da bertaraf ettik. Mücadelemiz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Hiç kimse bu satılık zihniyetin gülünç cüretkârlığından medet ummasın. O günler geride kaldı.

Candan aziz bildiğimiz bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Biricik oğullarını askere kına yakarak uğurlayan anaların duasıyla, evlatlarına ya şehit ya gazi ol diyen babaların vakur duruşuyla, binlerce yıldır diri olan bir heyecanla Anadolu'dayız. #CanVerirYurtVermeyiz — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 3, 2021

BM'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Fransa'daki polis şiddetini ve onlarca insanın gözaltına alınmasını görmezden gelen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını isteyerek bir skandala imza attı.

Boyut atlayan eylemlere destekten geri durmayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Twitter üzerinden gözaltına alınan kişilere ilişkin paylaşımda bulundu.

"CİNSEL AZINLIKLARA KARŞI NEFRET SÖYLEMİ"

Ülkesinde bütün göstericilerin ve eski Başkan Trump'ın demokratik haklarını engelleyen ABD'den skandal bir açıklama yapıldı., ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" diyen Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.