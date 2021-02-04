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Son dakika: Boğaziçi olaylarına tepki! Hiç kimse devletimizin gücünü sınamasın

Son dakika haberleri.. olaylarına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü , "Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını, test etmesini tavsiye etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, "Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını, test etmesini tavsiye etmiyoruz." dedi.

Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

MARJİNAL YAPILARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Çataklı gözaltına alınan 159 kişiden 79'unun terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Çataklı, bu durumun olayın gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı. Çataklı, marjinal yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini, fırsat da verilmeyeceğini belirtti.

Boğaziçi provokasyonlarını değerlendiren Çataklı, "Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını, test etmesini tavsiye etmiyoruz." dedi.

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