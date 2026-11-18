Emekli maaşları 35 bin TL'ye çıkacak mı? Faruk Erdem açıkladı

Emekli maaşlarına yönelik olası yeni düzenlemeler A Haber ekranlarında ele alındı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşlarının hesaplanmasında prim gün sayısı, ödenen prim miktarı ve yaş kriterlerinin dikkate alınabileceğini belirtti. En düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına yükselebileceğini öngören Erdem, enflasyon artışına ek olarak seyyanen zam ve refah payı verilmesi ihtimallerini değerlendirdi. Düzenlemenin dul ve yetim aylığı alanları da kapsayabileceğini ifade eden Erdem, maaşlarda önce iyileştirme, ardından enflasyon zammı yapılabileceğini söyledi. Erdem, söz konusu rakamların henüz kesinleşmediğini ve kendi hesaplamaları ile beklentilerine dayandığını vurguladı.