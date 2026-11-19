CHP'de kurultay kararı dengeleri değiştirir mi? Mutlak butlan davasında ne olacak?

A Haber ekranlarında yayımlanan Gece Ajansı programında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında verilen kararın, devam eden mutlak butlan davasına olası etkileri ele alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, kurultaya ilişkin şikâyetlerin CHP'li isimler tarafından yapıldığını belirterek delegelere para, alışveriş kartı ve çeşitli menfaatler sağlandığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden ayrıntılar aktarırken kurultay süreciyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına dikkat çekti. Gazeteci Ercan Gürses ise ilk derece mahkemesinin verdiği kararın mutlak butlan davasını etkileyebileceğini savundu. Programda, 2023 yılındaki kurultayın ilk turunda yaşanan oy farkı, delege ifadeleri ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda gündeme gelen iddialar da tartışıldı. Mahkeme kararının henüz kesinleşmediği vurgulandı.