03 Şubat 2021, Çarşamba
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtmalar! Rektör Prof. Dr. Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum

Son dakika haberine göre 'ndeki provokasyonlar sürerken Rektör Prof. Dr. 'dan açıklama geldi. Melih Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum" dedi. Bulu, istifa çağrılarına "Boğaziçi'nin paydaşları, öğrencileri ve hocaları ile çok daha iyi yerlere taşıyacağız. İlk 100 üniversite arasına sokma hedefim var. İstifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyanlar sürüyor. Dün Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı. 29 kişinin işlemleri sürüyor. Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişinin de serbest bırakıldığı açıklandı. Valilik pazartesi günü gözaltına alınan 11 kişi için ev hapsi kararının verildiğini duyurdu.

"ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane ederek eylem düzenleyen ve polise saldıran provokatörler Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulundu. Bulu, çağrılara katıldığı Teknofest'te yanıt verdi. Gazetecilere açıklama yapan Bulu, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"TEDBİR ALMA ZORUNLULUĞU DOĞDU"
Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, "Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdi.Tedbir alma zorunluluğu doğdu" diye konuştu.

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